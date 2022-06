Wie sieht eine gesunde Ernährung aus? Infos aus den Kaisersbacher Kräuterterrassen

Die Kräuterterrassen Kaisersbach des Gastgebervereins Kaisersbach-Ebnisee e.V. hatten zu ihrem 21-jährigen Bestehen in die Gemeindehalle Kaisersbach eingeladen.

Dr. med. Achim Klenk (Hausarzt und Internist in Welzheim, er hat auch Naturheilverfahren studiert) hielt einen hochinformativen Vortrag zum Thema „Kräuter und ihre Wirkung beziehungsweise Anwendung von der Antike bis heute“. Die Phytotherapie schließt Lücken in der Schulmedizin. Apotheken gibt es erst seit ca. 100 Jahren. Davor schauten sich die Menschen bei den Tieren ab, welche Kräuter helfen können. In den Benediktinerklöstern wurde altes Wissen aufbewahrt und die Mönche behandelten auch die Dorfbewohner. Der Dichter Walahfrid Strabo verfasste bereits 840 n. Chr. ein Gedicht mit 27 der wichtigsten Kräuter. Karl der Große ließ ca. 800 n. Chr. in allen Klöstern 70 Kräuter vorhalten für die Behandlung von Kranken. Hier sei noch Hildegard von Bingen genannt, die bereits 1140 Süßholz, Wildthymian oder Bertram bei Husten oder Erkältungssymptomen empfahl oder auch Kümmel, Lavendel und Gundermann bei Lungenerkrankungen und Ohrenschmerzen. Der Schweizer Arzt Paracelsus hatte bereits im 17. Jahrhundert Klosterapotheken einrichten lassen, die Pflanzenextrakte verwendeten. Bis zum 2. Weltkrieg waren auch bei uns 90 Prozent aller Arzneimittel rein pflanzlich. Diese Heilwirkungen wurden jetzt wiederentdeckt. Früher wurden Frauen mit viel Kräuter- bzw. Heilwissen als Hexen verbrannt. Inzwischen haben wir wieder mehr Bezug zur Natur. Dadurch wird dieses Wissen wieder geschätzt. Die Wirkung der Heilpflanzen beruht auf zwei Hauptinhaltsstoffen: primäre Pflanzeninhaltsstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette) sowie sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe (Polyphenole, Carotinoide, Phytoöstrogene, Sulfide, Monoterpene, Saponine usw.)

Diese wirken im Körper antioxidativ (Zellen vor freien Radikalen schützend), antibakteriell, entzündungshemmend und blutdrucksenkend. Daraus ergibt sich, dass man täglich Gemüse, Obst und Salat verzehren soll. Die Heilkräuter enthalten verschiedene Wirkstoffe, bei Kamille sind es neun unterschiedliche. Die Blüten können zerkleinert, als Saft, Extrakt oder Tee verwendet werden. Oder getrocknet, in Öl bzw. destilliert in Öl oder als Kapseln. Bei pflanzlichen Arzneimitteln müssen die Abläufe wie Saatgut, Anbau, Erntezeitpunkt standardisiert sein, dann werden sie zugelassen. Bei homöopathischen Arzneimitteln sind nicht alle Pflanzen harmlos, Maiglöckchen oder Fingerhut sind giftig.

Deshalb gibt es das Arzneimittelgesetz von 1978. Zudem gibt es Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, zum Beispiel Johanniskraut mit der Pille. Die Naturmedizin kann vielfältig angewendet werden. Die Selbstheilungskräfte des Körpers sollen aktiviert werden.

Es ist kein schneller Erfolg zu erwarten, sondern eine sanfte Besserung, die ihre Zeit dauert. Voraussetzung ist, dass der Patient aktiv mitmacht! Beispiele für Naturmedizin: Sud aus dem schwarzen Rettich mit Kandiszucker gegen Husten, Lindenblüten oder Holunderbeeren als Tee gegen Fieber, Kamille und Kümmel gegen Magen-Darm-Beschwerden usw. Bei seelischen Erkrankungen hat sich Johanniskraut bewährt, bei Erschöpfungszuständen Ginseng-Extrakte. In der Schmerztherapie wird Opium/Morphin eingesetzt, bei Krebs auch Mistel. Viele Mittel in der Chemotherapie stammen von Pflanzen ab. Es gibt aber auch klare Grenzen für die Naturmedizin. Diese sind z. B. ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deshalb kann das Gesamtkonzept immer nur so aussehen: Schulmedizin und Naturheilverfahren als Kombi!

Das Kneipp’sche Naturheilverfahren nach Sebastian Kneipp: Der moderne Mensch hat Bewegungsmangel und Übergewicht. Oft kommt ein Missbrauch von Schmerzmitteln dazu. Das Wichtigste ist: nicht rauchen! Unsere Gesundheit beruht nach Kneipp auf mehreren Säulen: Wasser, Bewegung und Ernährung. Deshalb gilt die Hydrotherapie: Viel Wasser trinken, das Immunsystem durch Warm-/Kaltreize trainieren, unser Körper braucht Reize. Und Bewegung. Täglich 30 Minuten moderate Bewegung senkt das Risiko für einen Herzinfarkt oder Krebs bereits um 50 Prozent. Möglichst einen Sport suchen, der Spaß macht, z. B. Tanzen oder Schwimmen, Radfahren oder Wandern. Bei der Ernährung führen Ernährungsfehler zu zahlreichen Krankheiten wie Diabetes oder Herzkrankheiten, die zum Tode führen.

Eine gesunde Ernährung sieht so aus:

Viel Wasser trinken (keine Limos, Cola oder Alkohol)

Ernährungsstil ändern (Mischkost mit Schwerpunkt auf pflanzlichen Lebensmitteln sowie fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag)

Fasten (Autophagie = Zellreparatur)

Intervallfasten (Entschlackung)

Balance von Körper, Geist und Seele (bei gutem sozialem Umfeld acht Jahre längeres Leben)

Achtsamkeitstraining einschl. intelligentem Umgang mit digitalen Medien (Maßhalten)

Zusammen mit körperlicher Bewegung und mäßiger pflanzenbasierter Kalorienzufuhr, mäßigem Alkoholkonsum, einem Sinn im Leben und einem Umfeld mit Familie und Freunden wird die Gesundheit am besten geschützt. Der Fachvortrag von Dr. Klenk erntete großen Beifall.