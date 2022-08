10.000 Euro für Kernen: Kiwanis Club Stuttgart unterstützt geflüchtete Kinder

10.000 Euro hat der gemeinnützige Verein Kiwanis Stuttgart für die Integrations- und Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Kernen gespendet. Die Summe soll bedarfsgerecht eingesetzt werden und insbesondere geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Kernen zugutekommen, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch beim Übergabetermin im Rathaus in Rommelshausen.

Die Gemeinde möchte zum einen weitere Kapazitäten in der Integrations- und Flüchtlingsarbeit schaffen und zum anderen Kindern und Jugendlichen niederschwellige, interessante Angebote ermöglichen.

Dreiköpfiges Integrationsteam betreut 600 Flüchtlinge

Für die rund 600 Flüchtlinge in Kernen, darunter etwa 100 Menschen aus der Ukraine, ist das dreiköpfige Kernener Integrationsteam verantwortlich, erklärte Integrationsmanagerin Sabrina Hasanovic. Künftig soll das Team auch von einer weiteren Person unterstützt werden, was dringend erforderlich sei.

Denn die Zahl der geflüchteten Menschen steigt von Woche zu Woche an – und damit verbunden die Aufgaben des Integrationsteams. Während die Aufnahmeverpflichtung vergangene Woche noch bei 25 Personen pro Kommune lag, sei die Zahl am Donnerstag auf etwa 140 bis 150 Personen gestiegen, sagte Bürgermeister Paulowitsch. „Eine Zahl, die sehr große Herausforderungen mit sich bringt.“ Die Gemeindeverwaltung will die Gelder unter anderem für Ehrenamtspauschalen und die personelle Stärkung der Integrationsarbeit nutzen.

Bagaméry: „Wichtig ist für uns die Sinnhaftigkeit“

Mit seiner Spende möchte der Kiwanis-Hilfsfonds unter anderem auch dazu beitragen, neue Teilzeitstellen in der Integrationsarbeit zu schaffen, sagte Kiwanis-Präsident Zoltán Bagaméry. „Wichtig ist für uns die Sinnhaftigkeit“, sagte er und fügte hinzu: „Projekte nachhaltig zu fördern.“

Auch mit Blick in die Zukunft bot der Kiwanis-Chef der Gemeinde weitere finanzielle Unterstützung an, um die Integrationsarbeit im kommenden Jahr ebenfalls weiter voranzutreiben. Seit fast 40 Jahren unterstütze Kiwanis benachteiligte Kinder und Jugendliche im Raum Stuttgart, sagte der Waiblinger Immobilienwirt, der in Rommelshausen aufgewachsen ist und eigenen Angaben zufolge die Kita Pezzettino in der Blumenstraße sowie die Haldenschule besuchte.

„Das bietet umfangreiche Chancen für das Sozialamt“

Für die 10.000 Euro bedankte sich auch die Kernener Sozialamtschefin Claudia Bubeck. „Das bietet umfangreiche Chancen für das Sozialamt“, sagte sie. So könne „der eine oder andere Wunsch“ der geflüchteten Kinder und Jugendlichen realisiert werden.

Den Scheck in Höhe von 10.000 Euro nahmen Sozialamtsleiterin Claudia Bubeck, Integrationsbeauftragte Sabrina Hasanovic und Bürgermeister Benedikt Paulowitsch von Kiwanis-Präsident Zoltán Bagaméry und Vereinsmitglied Olaf Abendroth entgegen.