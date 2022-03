Am Sonntagmorgen (6.3.) sind zwei Lkw und ein Transporter von Kernen aufgebrochen. Sie haben nach Angaben von Bürgermeister Benedikt Paulowitsch geschätzte 13 Tonnen an Hilfsgütern für die Menschen in der Ukraine an Bord.

Zuerst war am Morgen der große Lkw gestartet, etwas später folgte ein 3,5-Tonner, den die Kernener Firma A&M Stanzformzubehör Olaf Abendroth noch kurzfristig zur Verfügung gestellt hat. Geschäftsführer Olaf Abendroth fährt laut dem Bügermeister selbst mit nach