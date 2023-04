1,8-Millionen-Projekt in Stetten: Karl-Mauch-Schule hat neue Brandmeldeanlage

Bereits im September 2022 waren die Bauarbeiten an der Brandmeldeanlage im älteren Teil des Grundschulgebäudes der Karl-Mauch-Schule abgeschlossen worden – in diesen Osterferien wurde das Projekt nun im Anbau fortgesetzt. „Die aktuelle Maßnahme in der Karl-Mauch-Schule ist der letzte Teilabschnitt des Gesamtprojekts, das die strukturierte EDV-Verkabelung und das Einrichten einer flächendeckenden Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr umfasst“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Projektkosten: 1,8 Millionen Euro

Die Kosten der Bauarbeiten rund um die Brandmeldeanlage belaufen sich auf rund 100.000 Euro – ein Bruchteil der Gesamtkosten des Projektes. Die liegen nämlich bei satten 1,85 Millionen Euro. Aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg flossen 500.000 Euro Fördergelder. Die Einrichtung der Brandmeldeanlage im Anbau der Schule ist der letzte Schritt der Gesamterneuerung. Wie baurechtlich verlangt, sei auch in diesem Gebäudeteil eine flächendeckende Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr eingebaut worden.

Der Grund für die Sanierung: „Die bisherige Brandmeldeanlage war nicht flächendeckend, sondern zur Überwachung der Flur- und Treppenraumbereiche ausgelegt.“ Deshalb sei es erforderlich gewesen, dass auch der im Jahr 2001/02 erweiterte Gebäudeteil der Karl-Mauch-Schule entsprechend nachgerüstet werden musste.

Fast geschafft: Nur ein Teil fehlt noch

„Die Erweiterungsmaßnahme steht kurz vor ihrem Abschluss“, heißt es weiter. Sämtliche Leitungsinstallationen seien bereits erfolgt.

Aufgrund von Lieferverzögerungen fehlen jedoch noch letzte Komponenten der Funkbrandmeldeanlage. Wenige Meter weiter, in der großen Schulaula, wird darüber hinaus eine neue Leinwand inklusive Beamer angebracht.