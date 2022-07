600.000 Porno-Dateien gespeichert - waren Kinderpornos nur aus Versehen dabei?

Der Angeklagte, der am Freitag, 8. Juli, im Waiblinger Amtsgericht vor Richterin Basoglu-Waselzada saß, war ein Sammler. Er sammelte Bilder aus dem Internet. Die schier unglaubliche Zahl von 600 000. Was ihn nun mit dem Gesetz in Konflikt brachte, war die Tatsache, dass sich darunter auch solche befunden haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der ekelerregendsten Weise zeigen, die man sich nur vorstellen kann.

Am 26. Januar des vergangenen Jahres sprachen zwei Beamte der Waiblinger Kriminalpolizei am Stuttgarter Arbeitsplatz eines 57-jährigen Mannes vor und präsentierten ihm einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für sein privates und sein Dienstmobiltelefon sowie Dienst- und Heimcomputer. Sie warfen ihm vor, dass er Bilder und Videos aus dem Internet heruntergeladen und auf seinem Rechner sowie externen Datenträgern gespeichert habe, auf denen sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen dargestellt ist. Der Mann, verheiratet und Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, händigte den Beamten bereitwillig die Mobiltelefone und mehrere Datenträger aus. Dann begleitete er sie zu seiner Wohnung in Kernen, wo er ihnen seinen Rechner und die dazu gehörenden Passwörter aushändigte.

Amtsgericht Waiblingen geht nicht von pädophiler Neigung aus

Für die Kriminalbeamten, berichtete einer von ihnen vor Gericht im Zeugenstand, begann die Mammutaufgabe, die schier unglaubliche Zahl von circa 600 000 Dateien zu sichten. Bei 79 000 habe man zu zählen aufgehört, so der Zeuge. Ungefähr die Hälfte davon hatte „pornografischen Inhalt“. Bei 18 handelte es sich um Dateien mit verbotenen kinder- und jugendpornografischen Inhalten. Nachdem auch noch die gelöschten Dateien im Polizeilabor wieder hergestellt worden waren, erhob die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage wegen des Besitzes und des Erwerbs und Besitzes von 91 Bilddateien und einem Video mit kinderpornografischem und 38 Bilddateien mit jugendpornografischem Inhalt.

Die Kinderporno-Dateien seien "mit durchgerutscht"

Der Angeklagte ließ seinen Verteidiger erklären, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe voll und ganz einräume. Allerdings, betonte der Anwalt, liege keinerlei pädophile Neigung vor. Das Interesse richte sich auf „normale legale pornografische Darstellungen“. Diese habe der Mandant auch unter den Links und in virtuellen Gruppen, in denen er sich bewegte, gesucht. Dabei seien aber immer wieder auch kinder- und jugendpornografische Darstellungen „mit durchgerutscht“, die er aber sofort, wenn er sie entdeckte, wieder gelöscht habe. Dies belege auch die tatsächlich geringe Zahl der betreffenden Dateien, die sich angesichts der circa 80 000 gesichteten im Promillebereich bewege. Dass bei dem Angeklagten keine pädophile Neigung vorliege, davon ging auch der Polizeibeamte aus. „Pädophile sind nicht im Besitz so vieler pornografischer Dateien, die legal sind“, berichtete er aus seiner Berufserfahrung. Sie würden gezielt kinder- und jugendpornografische Dateien sammeln. Zudem seien die inkriminierten Dateien bei dem Angeklagten nicht in einem gesonderten Ordner abgelegt gewesen, sondern über alle verteilt gewesen. Und tatsächlich Zugriff habe er schließlich nur noch auf achtzehn gehabt, die anderen 112 habe die Polizei erst wieder hergestellt, nachdem sie vorher gelöscht worden waren.

Keine Vorstrafen, nie auffällig

Mit ihrem Urteil bewegte sich die Richterin dann zwischen den vom Staatsanwalt geforderten acht Monaten Freiheitsentzug und der vom Verteidiger angestrebten Geldstrafe. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die gegen Zahlung von 5000 Euro Geldbuße an den Kinderschutzbund auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Für den Angeklagten spreche, dass er keine Vorstrafe vorweise und bisher noch nicht aufgefallen sei, begründete sie ihre Entscheidung. Zudem lebe er in stabilen familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen.

Ihm müsse auch zugutegehalten werden, dass die Ermittlungen nicht spurlos an dem Angeklagten vorübergegangen seien und er bis heute darunter leide. Sie gehe ebenfalls davon aus, dass bei ihm keine pädophilen Neigungen vorliegen, sagte die Richterin. Dafür spreche, dass unter den Bildern mit „normalem pornografischem Inhalt“ tatsächlich nur ein sehr geringer Anteil strafrechtlich relevant sei. Nicht unberücksichtigt dürfe allerdings bleiben, dass diese von Art und Inhalt dem „härteren pornografischen Bereich“ zugerechnet werden müssten. Sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft wie auch der Angeklagte und sein Verteidiger akzeptierten das Urteil und verzichteten auf Rechtsmittel, so dass es sofort rechtskräftig wurde.