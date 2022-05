660 Euro durch Muffin-Verkauf: Marie und Leni spenden Geld an Flüchtlinge in Kernen

„Dringende Nachricht an Herrn Paulowitsch“ – mit dieser Aufschrift erreichte der Brief von Leni und Marie den Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Die beiden Freundinnen, neun und zehn Jahre alt, hatten eine besondere Idee, weshalb sie an den Bürgermeister herantraten: Sie wollten selbst gebackene Muffins auf dem Wochenmarkt in Rommelshausen für einen guten Zweck verkaufen und fragten deshalb den Rathaus-Chef um Erlaubnis.

Für das Vorhaben der Dritt- und Viertklässlerinnen, die ihren Erlös an die Ukraine-Hilfe in der Gemeinde spenden wollten, gab die Gemeindeverwaltung grünes Licht. „Er hat dann zurückgeschrieben, dass wir es dürfen und er es toll findet“, sagt Leni.

Verkaufsstand für den Wochenmarkt vorbereitet

Kurzerhand bastelten die beiden Mädchen eine Spendenkasse aus Karton, die sie in den Farben der ukrainischen Flagge anmalten, gestalteten kleine Poster mit bunten Lettern, um die Passanten auf dem Wochenmarkt auf ihren improvisierten Verkaufsstand aufmerksam zu machen, und backten mit Unterstützung ihrer Mütter, Melanie Brugger und Andrea Kühweg, zahlreiche Muffins.

Der Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt auch die beiden Mädchen

Die Küchlein unter anderem in den Sorten Banane-Schoko, Marmor und Schoko-Kirsche verzierten sie mit bunten Smarties, Gummibärchen oder Streuseln. Ein Highlight und Hingucker – was das Anliegen der beiden Freundinnen nochmals in den Vordergrund rücken sollte – waren die mit blau-gelbem Zuckerguss bestrichenen Muffins.

Der Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt auch die beiden jungen Kernerinnen, die sich Gedanken über die Menschen in und aus der Ukraine machen. Auch in ihrer Schule werden Mädchen und Jungen, die mit ihren Familien vor dem Krieg geflüchtet sind, in einer besonderen Vorbereitungsklasse unterrichtet.

Bevor Marie und Leni ihre Aktion auf dem Wochenmarkt starteten, setzten die beiden auch mit einem Friedenssymbol, das sie auf die Straße vor ihren Häusern mit Kreide malten, ein Zeichen gegen den Krieg.

Insgesamt verkauften Marie und Leni 167 Muffins auf dem Wochenmarkt. „Wir haben viele unterschiedliche Reaktionen erlebt“, erinnert sich Marie. „Viele haben einfach gespendet, ohne einen Muffin zu kaufen.“ Die Höhe der Spende durfte jeder selber bestimmen. „Es gab keinen festen Preis“, erklärt Leni.

Das Geld gaben die Schülerinnen persönlich bei Herrn Paulowitsch ab

So kamen in der gelb-blauen Kasse der beiden Schülerinnen insgesamt 660 Euro zusammen. Das Geld haben die Freundinnen bereits bei der Gemeinde, persönlich bei Bürgermeister Paulowitsch abgegeben. Als Dank für das besondere Engagement der beiden Mädchen lud der Bürgermeister sie auf ein Eis ein. Das Geld wird der Flüchtlings- und Integrationsarbeit der Gemeinde Kernen gespendet.

„Großen Dank an die beiden sowie natürlich auch die beiden Mamas und alle Kundinnen und Kunden“, schrieb der Rathaus-Chef auf Facebook und der Fotoplattform Instagram.