Ab 4. Mai: Neue Öffnungszeiten im Römer Bad in Kernen

Zur Sommersaison (Mai bis September) kehrt das Römer Hallenbad von Mittwoch, 4. Mai, an wieder zu den Öffnungszeiten zurück, wie sie vor Beginn der Einschränkungen waren. Das teilt die Gemeinde Kernen mit.

Das Bad kann dann zu den folgenden Zeiten besucht werden: Mittwochs öffnet das Hallenbad von 13 bis 20 Uhr, donnerstags von 9 bis 20 Uhr (Warmbadetag) und freitags von 13 bis 20 Uhr. Am Sonntag öffnet das Bad von 7 bis 18 Uhr, in der Wintersaison von Oktober bis April von 7 bis 13 Uhr. Montags, dienstags und samstags ist das Hallenbad ganztägig entweder durch Kindergärten, Schulen oder Vereine belegt, sowie an Mittwochvormittagen.

An Feiertagen bleibt das Römer Bad geschlossen. Der Warmbadetag entfällt in den Sommerferien (Donnerstage vom 28. Juli bis 8. September).

Die aktuellen Wasserzeiten für die Schulen, Kindergärten, Vereine und für den Rehasport bleiben von der Rückkehr zu den Öffnungszeiten im Römer Bad unberührt.