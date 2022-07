Ab den Sommerferien: Wasser im Römer Bad in Kernen-Rommelshausen wird kälter

Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg soll das Römer Bad in Rommelshausen mit weiteren Maßnahmen zum Energiesparen beitragen. Das gab die Gemeinde Kernen bekannt. So werden ab Mittwoch, 27. Juli, die Wassertemperaturen im Schwimmbecken von 28 Grad auf 26 Grad abgesenkt (wir berichteten).

So hat das Römer Bad in den Ferien geöffnet

„Der Warmbadetag ist bereits seit 30. Juni 2022 ausgesetzt“ und nicht erst wie üblich in den Sommerferien, so die Gemeinde. Außerdem bleibt das Dampfbad geschlossen. Die Sparmaßnahmen wirken sich bislang nicht auf die Öffnungszeiten aus. Diese sind: mittwochs von 13 bis 20 Uhr, donnerstags von 9 bis 20 Uhr sowie freitags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 7 bis 18 Uhr.