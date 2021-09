In Kernen und Korb sind auch diese Woche wieder Kinder wegen Corona in Quarantäne. In Korb sind es Stand Mittwochnachmittag sieben Schulkinder und zwei Kindergartenkinder. Die Gemeinde weist aber darauf hin, dass es sich dabei nicht nur um neue Fälle handelt, sondern einige Kinder schon seit vergangener Woche in Quarantäne seien.

Sieben von neun Kindern in Quarantäne nachweislich mit Corona angesteckt

In Kernen befinden sich laut Gemeinde derzeit neun Kinder in