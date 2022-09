Alleinerziehend, Beruf, Ehrenamt: Was Mutter nach Fast-Burnout anders macht

Wenn der Spagat zwischen Familie, Beruf und Ehrenamt nicht mehr zu gelingen droht, man an seine Grenzen stößt und sich irgendwann überarbeitet und überholt fühlt, spätestens dann ist ein Umbruch erforderlich. So ist es auch der 34-jährigen Gemeinderätin Charlotte Fock aus Kernen-Stetten ergangen.

Der Heilerziehungspflegerin und alleinerziehenden Mutter fiel es irgendwann schwer, die richtige Balance im Alltag zu finden: Kindererziehung, Job, Haushalt und Gemeinderat unter einen Hut zu bringen. Deshalb machte sie eine Kehrtwende und änderte etwas in ihrem Leben. „Es gab einen Umbruch“, sagt Charlotte Fock. Fünf Wochen lang ist sie in der Reha gewesen, hat sich aus dem Kernener Gemeinderat zurückgezogen und inzwischen den Beruf gewechselt. Im Gespräch mit unserer Redaktion offenbart sie: „Ich stand kurz vorm Burnout.“

Fast drei Jahre lang saß die 34-Jährige für die Fraktion Offene Grüne Liste im Gemeinderat, im Verwaltungsausschuss, in Vor- und Nachbesprechungen sowie zahlreichen Sitzungen. Dabei sei ihr jedes Mal wichtig gewesen, bei den Terminen „immer dabei zu sein“ und ja nicht zu fehlen, sagt sie.

Doch das Ehrenamt als Ratsmitglied sei eine „sehr zeitintensive Sache“, das mit viel Vorbereitung und Stress verbunden ist, weiß Charlotte Fock aus Erfahrung. Das wüssten ihrer Meinung nach viele Außenstehende möglicherweise nicht. So sei es auch ihr – vor ihrer Zeit als Gemeinderätin – ergangen. Zwar habe die Stuttgarterin, die seit 17 Jahren in Stetten lebt, bereits als interessierte Bürgerin kommunalpolitische Themen mitverfolgt und zwischendurch an den Sitzungen teilgenommen, aber „wie das Zusammenspiel in der Verwaltung funktioniert“, habe sie erst als Mitglied des Gremiums kennengelernt.

Als Gemeinderätin stellte die junge Mutter allerdings auch fest, dass sich das Ehrenamt in ihrem Fall als „nicht familienfreundlich“ erwies. Denn während der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen, die in manchen Fällen mehrere Stunden dauern, musste sie eine Betreuung für ihre inzwischen siebenjährige Tochter finden. Die 34-Jährige weiß, dass es unter den Ratskollegen auch andere, gelungene Beispiele gibt. Und das funktioniere nur, wenn einem der Partner den Rücken freihalte oder die Kinderbetreuung geklärt sei. Genau das war eine Herausforderung für die alleinerziehende Mutter.

Zwar ist Charlotte Fock inzwischen wieder verheiratet, aber das Problem der Kinderbetreuung hatte sie nach wie vor, denn ihr Mann arbeitet im Schichtbetrieb und konnte nicht jedes Mal auf die Kleine aufpassen. „Dann habe ich gemerkt, ich muss zu Hause bleiben“, sagt Charlotte Fock.

Fest steht für sie aber auch, dass sie unter anderen Umständen „gerne weitergemacht“ hätte, sagt sie. Denn die Atmosphäre und der Austausch im Gremium haben der 34-jährigen, die sich selbst als „offen und kommunikativ“ bezeichnet, sehr gut gefallen. „Es ist eigentlich voll schade, weil man möchte ja auch als junger Mensch im Gemeinderat sein“, sagt die junge Mutter. Denn ihrer Meinung nach sollte „die Politik unterschiedliche Altersgruppen abbilden“. Doch in ihrer Situation verbunden mit der großen zeitlichen Belastung stellte Charlotte fest: „Ich kann der Anforderung nicht standhalten.“

Nicht nur im Gremium, sondern die Belastung auf der Arbeit als Heilerziehungspflegerin machte der jungen Mutter enorm zu schaffen. Sie arbeitete bei der Diakonie Stetten, auf einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, und nahm eigenen Angaben zufolge wahr, dass der Job von Tag zu Tag stressiger wurde. Eine ausschlaggebende Rolle dabei spielte ihrer Meinung nach auch die Corona-Pandemie, die sowohl im Alltag als auch in der Einrichtung viele neue Stresssituationen mit sich brachte, sagt sie.

Nun hat sich Charlotte Fock neu orientiert und arbeitet bei ihrem Ratskollegen Hartmuth Roth im Bestattungsunternehmen in Rommelshausen – und fühlt sich dort wohl. Eine Rückkehr ins Gremium in der Zukunft schließt sie nicht aus.