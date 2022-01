In Fellbach und Kernen haben am Sonntagabend (16.1.) einige Bürger Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Anrufer täuschten laut Pressemitteilung der Polizei vor, dass in Nachbargebäuden eingebrochen worden wäre. Erst im Dezember 2021 schafften es solche Betrüger, insgesamt 10.000 Euro Bargeld von einem Rentnerehepaar im Rems-Murr-Kreis zu ergaunern.

Im Gesprächsverlauf versuchten die Gauner auch Auskünfte über die Vermögensverhältnisse ihrer potenziellen Opfer zu erlangen.