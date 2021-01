Kinder und Erwachsene, die im Winter mit leichten Sommerschuhen draußen unterwegs sind. Völlig verzogene Möbel, die bei einer Überschwemmung nass geworden sind, nach dem Trocknen aber wieder zurück in die Häuser gebracht und weiterhin benutzt werden. Was sich für die meisten Deutschen wie eine Schilderung aus einer fernen Welt anhören mag, ist gar nicht so weit entfernt. Im Norden Rumäniens, an der Außengrenze der Europäischen Union, hat Armin Werner aus Kernen diese katastrophalen Zustände