Aus der "rollenden Arztpraxis" nach Kernen: Notärztin Lisa Federle im Bürgerhaus

Lisa Federle? Muss man live erleben, wie weit über 100 bewegt-begeisterte Gäste im Bürgerhaus Kernen auf Einladung der Reinhold-Maier-Stiftung der FDP. Vor kurzem hat Lisa Federle ihr autobiografisches Buch „Auf krummen Wegen geradeaus“ veröffentlicht, in dem sie so anekdotengesättigt wie politisch engagiert ihr bisheriges Leben Revue passieren lässt. Damit ist sie gerade auf Lese-Tour.

Das Buch klettert zurzeit die „Spiegel“-Bestenliste hoch. Und das hat seine Gründe. Spätestens seit ihren unbürokratisch-beherzten Initiativen während der Corona-Pandemie ist die Tübinger Medizinerin zu Deutschlands bekanntester Notärztin avanciert und wurde in etlichen Talkshows rumgereicht.

Rollende Arztpraxis für Flüchtlinge, beherzte Pandemie-Initiativen

Eigentlich nicht ihr Ding, sagt sie in Kernen. Aber sie weiß auch, dass sie nur so öffentlichkeitswirksam für ihre Projekte Unterstützung bekommt. Und das sind inzwischen viele.

Es begann 2015 mit ihrer „rollenden Arztpraxis“ zur Behandlung von Flüchtlingen in Tübinger Notunterkünften und von Obdachlosen. Wiederbelebt wurde das Gefährt 2020 während der großen Covid-Ängste als mobile Fieber- und Abstrichambulanz für alle Bürgerinnen und Bürger auf dem Tübinger Marktplatz. Das Angebot wurde mit überwältigendem Zuspruch angenommen. Diese Teststrategie machte dann bundesweit Schlagzeilen als das „Tübinger Modell“ einer zielgerichteten Pandemiebekämpfung.

Lisa Federle ist eine unkomplizierte Anstifterin, ein Bewegungs-Käpsele, eine Frau durchaus in der schönen Tradition der schwäbischen „Schwertgosch“, die – wie zu hören war – sowohl schwätzen wie auch noch schreiben kann. Eine Frau, die geradezu repräsentativ für das besondere Soziotop Tübingen steht, wo sie 1961 geboren wurde. Und wo der Hegel’sche Welt-Geist allemal über Parteigrenzen hinweg zu wehen beliebt. Was gerade bei der Wiederwahl ihres Freundes Boris Palmer zum OB der Studentenstadt erstaunlich festzustellen war.

Kinder aus der Pandemie heraus in Bewegung bringen

Die Notärztin nutzt ihre Autobiografie auch, um für ihre politischen Anliegen zu werben: Lisa Federle ist CDU-Mitglied. Und deutlich wurde, dass die CDU vielleicht mehr „krumme“ Frauenbiografien wie Federles in ihr politisches Zukunftsprojekt integrieren sollte.

Ihre neueste Initiative seit Mai 2021, zusammen mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers und dem Fernsehmoderator Michael Antwerpes, nennt sich „#bewegtEuch“. Es fördert covid-eingeschränkte Kinder, wieder zu sportlichen Aktivitäten zu kommen.

Lisa Federle lässt nicht locker. Und sie hat einen klaren Blick auf Probleme, die sozusagen auf der Straße liegen und vor denen die meisten gern weggucken. Das tut sie nicht. Hat vielleicht mit ihrer Herkunft zu tun, über die sie auch in ihrem Buch spricht.

Sie kommt, anders als die französische Literatur-Nobelpreisträgerin Anni Ernaux, nicht aus der Unterschicht. Aber ihr Vater, ein Lehrer, starb früh und ihre Mutter war streng pietistisch. Da kann man schon dran zerbrechen. Aber nicht Lisa Federle.

Sie erzählt, wie sie als Teenager zwei Kinder bekommt. Ihren Mann verlässt. Armutssorgen hat. Vor einem Supermarkt in der Morgendunkelheit Schwarzbrot und Käse klaut, was dann drei Wochen lang die kleine Familie ernährt. Sie erzählt, wie sie nach Schulabbruch in einer Tübinger Kneipe arbeitet. Kein Zuckerschlecken. Dann Abendgymnasium und Abitur. Medizinstudium. Mit 37 Jahren Promotion als Ärztin. Seit 2004 leitende Notärztin. Mit allen dazugehörigen Erfahrungen.

Nach der Lesung folgte ein von der stellvertretenden ZVW-Chefredakteurin Jutta Pöschko-Kopp moderiertes Gespräch mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Jochen Haußmann und Lisa Federle über aktuelle, und ja: brennende gesundheitspolitische Fragen, die dem Anliegen der Reinhold-Maier-Stiftung, nämlich politische Bildung, eine der angespannten Lage der Gesundheitspolitik angemessene Schärfe gaben.

Medizinische Versorgungslage sieht eher düster aus

Das sah dann durch die insistierenden Fragen der Moderatorin eher düster aus. Haußmann erklärte, dass derzeit dreiviertel aller Ärzte über 50 Jahre sind. Ein Viertel aller Ärzte arbeiten nur in Teilzeit. Seine Prognose zur medizinischen Versorgungslage: „Die nächsten Jahre werden zu einer Herausforderung!“ Nicht nur was Ärzte, auch was den gesamten Pflegebereich angehe. „Wir brauchen mehr Federle in der Politik!“, wünschte sich Haußmann. Es sei ein „Skandal“, wir müssen die Studienplätze für Ärzte aufstocken, forderte Federle. Und: „Wir müssen die Bürokratie abbauen.“