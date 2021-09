Das „Zukunftsprojekt Hangweide“ in Kernen nimmt Fahrt auf. Zumindest, was die Planungs- und Vorbereitungsphase anbelangt. Nachdem im vergangenen Oktober das Büro „UTA Architekten und Stadtplaner Stuttgart GmbH“ mit seinem Entwurf „Gemeinschaftliches Leben im Grünen: Urbanes Dorf“ zum Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs gekürt worden ist, können in der ehemaligen Scheune der Gärtnerei alle für den Architektenwettbewerb eingereichten Modelle und Entwürfe begutachtet werden.

Dort