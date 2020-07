Die kleine Friederike verschwindet aus einem Zeltlager an der Nordsee, die Suche nach dem Mädchen schlägt fehl. Was macht das mit denen, die zurückbleiben? Diese Geschichte erzählt Hannah Häffner in ihrem Debüt-Roman „Nordsee-Nacht“. Die 35-Jährige ist vor kurzem mit ihrer Familie nach Rommelshausen gezogen. Mit ihrem Buch hat sie offenbar einen Nerv getroffen: Es ist erst vor wenigen Wochen im Goldmann-Verlag erschienen, jetzt wird bereits die dritte Auflage produziert. Wie die