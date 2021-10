Für Metzgereibetriebe ist es zurzeit nicht leicht, Nachwuchs zu finden. Fünf Auszubildende hat die Metzgerei Schäfer in Rommelshausen – darüber sei man sehr froh, sagt Juniorchef Robin Schäfer. „Der Beruf des Metzgers wird immer so hart und brutal dargestellt“, sagt er. Dabei brauche man dazu durchaus auch Köpfchen. Das will er Schülern der Rumold-Realschule vermitteln, die den Betrieb besichtigen. Bestellungen und Abrechnungen müssen gemacht werden, Kunden wollen beraten werden. „Da hängt