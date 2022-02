Um das bürgerschaftliche Engagement in Kernen zu unterstützen, hat die Volksbank (Voba) Stuttgart der Bürgerstiftung Kernen in der Volksbank-Filiale in Rommelshausen offiziell einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro überreicht. Die Zustiftung erhielt die Bürgerstiftung bereits im Dezember vergangenen Jahres.

Voba: „Wichtiger Baustein für eine nachhaltige Zukunft unserer Region“

{element}

„Die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement sehen wir als wichtigen Baustein für eine