Schwere Texte verständlich machen: Das ist die Aufgabe eines neuen Übersetzungsbüros, das die Diakonie Stetten in diesem Jahr eröffnet hat. Es „leistet mit der Übersetzung von Texten aller Art einen Beitrag zur Barrierefreiheit und zur Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf“, so die Diakonie in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeitenden seien Menschen mit und ohne Behinderung. Aufträge gibt es laut der Diakonie etwa von den Veranstaltern des „Deutschen Wandertags 2022“ in Fellbach