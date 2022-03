Auch in Stetten findet am kommenden Samstag, 5. März, eine Kundgebung für Frieden in der Ukraine statt. Organisiert wird sie vom Ortsverband des Sozialverbandes VdK. In Waiblingen und anderen Kommunen sind ebenfalls Protestaktionen gegen den Krieg geplant oder haben bereits stattgefunden. In Kernen werden aktuell Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt.

„Mit Bestürzung verfolgen wir die Kriegshandlungen Russlands gegen die Ukraine und verurteilen sie zutiefst“, so