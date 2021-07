Moritz Haidle sieht sich auf seinem Weg bestätigt. Zusätzlich zu einem zweiten Platz wurde das Stettener Weingut Karl Haidle, das er mittlerweile in der dritten Generation leitet, auch noch für die beste Riesling- Kollektion ausgezeichnet. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Auszeichnung. Bei dem Weinwettbewerb „Best of Riesling“ handelt es sich um eine der ältesten und renommiertesten Wein-Auszeichnungen in Deutschland.

Insgesamt über 2400 Rieslingweine aus aller Welt stellten