Bio-Weingut Singer-Bader aus Kernen setzt auf pilzresistente Rebsorten

„Wir lieben einfach das, was wir machen. Wir sind mit dem Boden verwurzelt“, sagt Barbara Singer. Wir: Das ist das Bio-Weingut Singer-Bader, welches in Kernen und Korb ansässig ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Singer stellt Barbara Singer (geborene Bader) auf neue Rebsorten um – auf sogenannte pilzwiderstandsfähige (Piwi) Sorten. Neu ist das eigentlich nicht: Seit mehreren Jahren beschäftigt sich das Winzer-Ehepaar – das sich nicht im Remstal, sondern während des Studiums „Weinbau und Oenologie“ in Geisenheim kennenlernte – mit Neuzüchtungen.

Etwa 4000 Reben auf einer Fläche von rund einem Hektar eingepflanzt

Das Novum: Barbara und Julian Singer haben dieses Mal „die dritte Generation von neuen Rebsorten“, etwa 4000 Reben auf einer Fläche von rund einem Hektar eingepflanzt – auf der Lage „Stettener Mönchberg“ im Gewann „Gernhalde“. Die windig-schattige Lage eigne sich „super für den Weißwein Sauvignac“, erklärt die 38-Jährige. Geschmacklich ähnele sich die Sorte Sauvignon Blanc.

Die Eheleute kommen beide aus großen Weinbauer-Familien aus Kernen und Korb, die sich bereits im 16. Jahrhundert mit dem Weinbau im Remstal auseinandergesetzt haben. Um die Kultur- und Naturlandschaft in den Weingebieten zu schützen sowie einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, stellen die Singers nun die Weichen für einen regionalen nachhaltigen Weinbau.

Weniger Pflanzenschutz, weniger Durchfahrten mit dem Traktor

Was es mit der neuen Sorte auf sich hat? „Die Piwis brauchen kaum mehr Pflanzenschutz und sind von daher sehr nachhaltig und geschmacklich richtig super“, sagt Barbara Singer. Sie kämen geschmacklich an die Edel-Rebsorten ran. Darüber hinaus seien die Piwis wesentlich weniger anfälliger für Krankheiten, können mit organischen Mitteln, etwa Backpulver, statt Pestiziden behandelt werden, so Julian Singer (40). Weniger Pflanzenschutz, weniger Durchfahrten mit dem Traktor, ergänzt die Ehefrau die Liste der Vorteile.

"Das Beste am Standort machen"

„Im Einklang mit der Natur“ wollen die beiden weitere, nachhaltige Erfahrungen über den Weinbau sammeln und diese „auch an die neue Generation weitergeben“. Dazu böte sich das Remstal mit seiner Vielfältigkeit und den unterschiedlichen Lagen an, so die Singers. Deshalb wollen sie „das Beste am Standort machen“. Ihr Credo lautet „In vino veritas“, auf Deutsch: Im Wein liegt die Wahrheit. Ein ehrlicher Wein dürfe aus ihrer Sicht nicht etwas vorgeben, was er nicht ist. Fest steht für Julian Singer: „Wir wollen Wein aus gesunden Trauben machen.“

Auch will das Wengerter-Paar seine Kollegen im Remstal mit seinem Vorstoß inspirieren und eine Vorreiterrolle in der Region spielen. Manche hätten sich bereits an sie gewandt.

Weingarten in Stetten öffnet

Von Donnerstag, 5. Mai, an, öffnet das Weingut Singer-Bader immer donnerstags von 17 bis 22 Uhr den Stettener Weingarten in der Albert-Moser-Straße 100 in Kernen-Stetten. Weitere Informationen gibt es unter www.weinkorb.de oder unter der Telefonnummer 0 71 51/4 28 28.