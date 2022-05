„Blütenvielfalt bringt Artenvielfalt zurück“: Klimaschutz-Messe am 21.5. in Kernen

„Blütenvielfalt bringt Artenvielfalt zurück“, ist Bernhard Willi vom Verein „Bienformatik“ überzeugt. In Zusammenarbeit mit Kernen-Kümmerer Marcel Baars, der Gemeinde Kernen, dem Imkerverein Waiblingen sowie dem Schwäbischen Albverein richtete er vergangenes Jahr ein Bienenroute-Reallabor in Kernen ein – das Erste seiner Art im Remstal.

Bereits im Jahr 2020 wurde Bernhard Willi, Informatiker im Ruhestand und Hobby-Imker, für die erste Bienenroute Deutschlands als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Weiterhin setzt sich Bernhard Willi für den Artenschutz ein. Er findet, dass das Thema in Kernen „gut verankert“ ist – er spüre die Unterstützung der interessierten Bürger und die der Gemeindeverwaltung.

Blühflächen in Kernen auf einer interaktiven Karte zu sehen

14 gemeindeeigene Flächen wurden in das Projekt Bienenroute-Reallabor aufgenommen, dokumentiert und kartiert. Auf der Internetseite unter www.kernen.bienenroute.de sind die Blühflächen auf einer interaktiven Karte zu sehen. Für die schwarz-gelb gestreiften Insekten spielt es an sich keine Rolle, sagt Willi: „Die Bienen finden alles, ob es jetzt im Informationssystem steht oder nicht.“ Doch die Interessierten können auf diese Weise sehen „wie das Reallabor liegt, wo die Flächen auf der Gemarkung zu finden und wie die Flugabstände zwischen den einzelnen Blühflächen sind“, erklärt Bernhard Willi.

Verein möchte so viele wie möglich sensibilisieren

Im Fokus sollten dabei die sogenannten weißen Flecken auf der Gemarkung stehen, um die man sich kümmern muss, findet Bernhard Willi. Und dazu braucht der Verein tatkräftige Hände. „Die Botschaft ist, dass da eine Graswurzelbewegung entsteht“, sagt er. Der Verein möchte so viele Menschen wie möglich zum Thema Biodiversität sensibilisieren und darauf hinweisen, „dass jeder nicht nur etwas tun kann, sondern auch tun sollte“, sagt er.

Bei der Klimaschutz-Messe in Kernen, die an diesem Samstag, 21. Mai, erstmals stattfindet, sind auch die Vertreter des Reallabors vor Ort. Sie wollen anhand von Beispielen auf den Insekten- und Artenschutz aufmerksam machen.

Besucher sollen zum Nachmachen animiert werden

Auch Helga Mutschler-Thamm aus Kernen, die sich seit vielen Jahren in der Schutzgemeinschaft Schmidener Feld Kernen für den Erhalt der Gemeindefläche „Lange Äcker“ einsetzt, ist dabei. Die Kernenerin stellt ihr persönliches Projekt „das Wildbienen-Wiesle“ vor, sagt Bernhard Willi. Sie wolle die Besucher zum Nachmachen animieren. Auch wenn es nach dem ersten Versuch nicht klappt, solle man nicht aufgeben.

Aus eigener Erfahrung weiß der Hobby-Imker: „Es gibt viele Frustrationen auf dem Weg dahin, bis mal eine Wiese oder eine Hecke stabil ist und dann wirklich jedes Jahr eine Bienenweide darstellt“, sagt er, „oder ein Habitat, ein Nahrungsort, für Bestäuberinsekten entsteht.“

Am Infostand erklären die „Bienformatiker“ auch, worauf beispielsweise im eigenen Garten geachtet werden kann. Denn häufig beobachtet Bernhard Willi, dass vielerorts Grünflächen „radikal runtergemäht“ werden. „Man fragt sich, warum eigentlich, wem nützt es?“, sagt er. So haben kleine Lebewesen keine Überlebenschance.

Fragen und Antworten gibt es bei der Klimaschutz-Messe. Wer es aus zeitlichen Gründen nicht schafft, kann sich per E-Mail an info@trachtfliessband.de an den Verein wenden. Im und um das Bürgerhaus in Rommelshausen präsentiert sich das „Bündnis für ein klimaneutrales Kernen“ – bestehend aus verschiedenen lokalen Akteuren und der Gemeindeverwaltung – von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.