Christian Schlienz, Seniorchef des Kernener Busunternehmens Schlienz-Tours und Sohn des Firmengründers, ist tot. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Christian Schlienz verstarb demnach am vergangenen Dienstag, 15. März. Seniorchef Schlienz, der die Geschäftsleitung schon vor vielen Jahren an seinen Schwiegersohn Erhard Kiesel abgegeben hatte, sei bei Kunden und Mitarbeitern sehr beliebt gewesen, so die Firma.

Die Familie Schlienz ist seit 1932 im Busgeschäft -