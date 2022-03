Die Beliebtheit der Kugelbahn in Stetten ist zu einem Problem geworden. Anwohner sind vom Andrang auf die Attraktion, Parkplatzsuchverkehr am Wochenende und wildem Parken äußerst genervt. Wie bereits berichtet, haben sich in Stetten zwei Gruppen gebildet (Anwohner in der Steigstraße und in der Weinstraße), um auf das bestehende Problem aufmerksam zu machen und mit der Gemeinde nach Lösungen zu suchen.

Nun hat sich auch der CDU-Gemeindeverband Kernen an der Frage nach dem künftigen