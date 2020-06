In Stetten entstehen neue Wohnungen für geflüchtete Menschen – zumindest vorübergehend. Denn die Container, die seit Dienstagmittag in der Frauenländerstraße auf einem Grundstück des Stettener Metallbau-Unternehmers Rainer Müller aufgestellt werden, dürfen hier vorerst nur bis Ende 2021 stehen. In der zweistöckigen Anlage, die aus insgesamt 48 Containern zusammengesetzt wird, sollen circa 26 Personen leben.

Bis Ende 2019 haben Bauarbeiter in den Containern gewohnt

Immer zwei