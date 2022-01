Wer sich zum ersten, zweiten oder dritten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das am Montag, 24. Januar, in Kernen tun. Im Bürgerhaus in Rommelshausen gibt es erneut eine Corona-Impfaktion, die allen Impfwilligen offen steht. Den Piks gibt es zwischen 9 bis 15 Uhr vom Impfteam des Rems-Murr-Kreises.

Bestätigungs-Mail nach erfolgreicher Anmeldung

Die Online-Termine für die Impfaktion werden am Freitag, 7. Januar, auf dem kreisweiten Buchungsportal unter