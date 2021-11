Als Corona-Infizierte befinden sich insgesamt 26 Kinder/Jugendliche derzeit in der Gemeinde Kernen in Quarantäne, wie die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

52 weitere Kinder und Jugendliche befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne, vier davon sind Kinder im Kita-Alter. Eingerechnet in die Gesamtzahl der Kontaktpersonen sei eine Klasse der Rumold-Realschule und eine Klasse der Haldenschule, so das Kernener Ordnungsamt.