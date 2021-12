Ilka Jeggle, die „Ochsen“-Wirtin in Stetten, ist sauer auf die Politik. Am Samstag sind in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln in Kraft getreten. In der Gastronomie sollte die 2G-plus-Regel für alle gelten: Essen auswärts also nur für Geimpfte und Genesene, die außerdem einen aktuellen Schnelltest vorweisen können. Ilka Jeggle, Wirtin des Stettener Restaurants „Zum Ochsen“, sagte: „Da hätten sie uns gleich zumachen können.“ Im Laufe des Wochenendes wurde die eilig verkündete Regel zwar