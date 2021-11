Das Thema Straßenverkehr ist ein Dauerbrenner in der Gemeinde Kernen, der Parkdruck ist enorm und Bürger klagen oft über Lärmbelästigung – insbesondere am Stettener Ortsausgang in Richtung Esslingen. Dort steht seit Februar 2020 das 13 000 Euro teure Lärmdisplay, das misst, welcher Belastung die Anwohner ausgesetzt sind.

Nicht nur Anwohner in Stetten sind vom Problem betroffen

Doch nicht nur die direkten Anwohner an der Landesstraße 1199 seien vom Lärm betroffen, sagte