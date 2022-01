Der Postcontainer am Sportplatz hat endlich ausgedient: Seit Donnerstag hat Stetten eine neue Postfiliale – und zwar in den Räumen der ehemaligen Kreissparkasse an der Klosterstraße. Im Vorraum können die Kunden wie gewohnt Geld am Automaten abheben und im Innenraum nun ihre Postgeschäfte erledigen.

So ganz hat sich die Nachricht über den neuen Standort der Post aber noch nicht bei den Einwohnern in Kernen herumgesprochen. „Ich habe Sie heute Morgen schon auf dem Sportplatz gesucht“,