Diakonie Stetten beklagt: Es gibt kaum Wohnraum für Menschen mit Behinderung

Mit großen pinkfarbenen Plakaten macht die Diakonie Stetten an mehreren Standorten in der Region Stuttgart darauf aufmerksam, dass auch Menschen mit Behinderung von der angespannten Situation am Wohnungsmarkt stark betroffen sind. „Keine Barrieren bei der Wohnraumsuche“, steht in großen Lettern darauf. Die Plakat-Aktion ist Teil der bereits im Dezember 2022 gestarteten Wohnraum-Kampagne des Verbands „Die Initiative“ (Verband der Komplexeinrichtungen der Behindertenhilfe in Baden-Württemberg), dessen Vorstandssprecher Rainer Hinzen ist.

„In Baden-Württemberg fehlt eine große Zahl von Sozialwohnungen“, beklagt der Verband. „Dies führt auch dazu, dass Menschen mit Behinderung bei der Wohnungssuche noch stärker benachteiligt werden als ohnehin schon.“ Der Verband fordert deshalb, dass in Baden-Württemberg 5000 barrierefreie und kostengünstige Wohnungen neu gebaut oder zur Verfügung gestellt werden.

Diese Wohnungen sollen insbesondere Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen zugutekommen. Dem Verband zufolge verhindere die aktuelle Förderpolitik des Landes, dass Menschen mit Behinderung und erhöhtem Unterstützungsbedarf bei der Wohnungssuche gleichgestellt sind.

Rainer Hinzen über den derzeitigen Missstand der Wohnraumförderung

Rainer Hinzen erläutert den derzeitigen Missstand: „Die Fortführung der Wohnraumförderung für Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) durch das Sozialministerium ist in den vergangenen Jahren sehr schwach ausgestattet gewesen. Für dieses und nächstes Jahr wird sie sogar ganz ausgesetzt.“ Das Wohnraumförderungsprogramm des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen schließt die Förderung von Wohnräumen für diese Art von Wohngemeinschaften aus, betont der Vorstandssprecher.

„Im Sinne der Inklusion fordern wir deshalb eine Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung.“ Die Wohnraumförderung müsse allen bedürftigen Menschen zugutekommen – egal welcher Unterstützungsbedarf bestehe.

Diakonie Stetten über Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften

Ohne das Engagement von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sei es unter den aktuellen Bedingungen nahezu unmöglich, bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. So zuletzt die Kreisbaugesellschaft Waiblingen in Rommelshausen: Dort konnten 18 Menschen mit Behinderung aus der Diakonie Stetten von einer Quartierentwicklung profitieren. Dadurch ist ein inklusives und zugleich bezahlbares Wohnangebot entstanden. Beim innovativen Quartiersprojekt der Stuttgarter Baugenossenschaft „Neues Heim“ am Wiener Platz in Stuttgart-Feuerbach entstand neben Wohnungen für Studierende und für pflegebedürftige Senioren auch ein Wohnangebot für junge Menschen mit Behinderung. Dies wird ebenfalls von der Diakonie Stetten betrieben.

Ein weiterer Baustein der Kooperation zwischen der Diakonie Stetten und dem Quartiersprojekt „Neues Heim“ wird die Eröffnung der ersten WG für Menschen mit und ohne Behinderung in Stuttgart. „Diese Beispiele zeigen, was alles möglich ist, wenn sich die richtigen Kooperationspartner zusammentun, um einen bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit und auch ohne Behinderungen zu schaffen“, sagt Rainer Hinzen.

„Hier braucht es aber auch den Rückenwind aus der Politik und eine Landeswohnraumförderung aus einem Guss, insbesondere auch für Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, die in betreuten Wohngemeinschaften leben wollen.“