Diakonie Stetten: Förderverein "Pferdehof am Schlossberg" startet mit Reittherapie

Marco (28) ist begeistert, teilt der Förderverein Pferdehof am Schlossberg in einer Pressemitteilung mit. Endlich könne der 28-Jährige regelmäßig mit seinem geliebten „Wirbel“ zusammen sein. Wirbel ist ein gestandener Schwarzwälder – eines von derzeit zehn Therapiepferden, die im Pferdehof der Diakonie in Stetten ihre heilpädagogische Arbeit verrichten.

Dreimonatiger Schnupperkurs für Marco

Gemeinsam mit Marco freuen sich der Pressemitteilung zufolge auch die Mitglieder des noch jungen Fördervereins. Da Marco der erste Teilnehmer an der Reittherapie ist, für den der Verein die Kursgebühren übernimmt, werde er als „Marco der Erste“ in die Annalen des Fördervereins eingehen. Er hat nun einen Vertrag über einen dreimonatigen Schnupperkurs in der Tasche.

Das ist das Ziel des Vereins: Er will möglichst viele Teilnehmer fördern und so dazu beitragen, dass der Pferdehof auch in Zukunft professionell arbeiten kann. „Vor dem Hintergrund, dass die beträchtlichen Kosten einer solchen Einrichtung staatlich nicht refinanziert werden, erprobt die Diakonie gerade ein Konzept, das unter anderem marktübliche Teilnehmergebühren vorsieht“, heißt es aus dem Verein.

Reittherapie soll nicht vom Geldbeutel abhängen

Deshalb wolle der Verein, dass dieses Konzept aufgeht und eine stabile Grundlage für die Zukunft bildet. Dies bedeutet, dass trotz gestiegener Preise letztlich noch mehr reittherapeutische Maßnahmen stattfinden und dass sie für jeden erschwinglich sein sollen.

Das Credo des Vereins lautet: Eine Reittherapie soll nicht vom Geldbeutel abhängen.

„Dieses Angebot in Stetten sucht seinesgleichen. Das gemeinsame Arbeiten und Leben von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung sowie der kontinuierliche Kontakt zu den ehrenamtlichen Helfern und den externen Westernreitern ist ein leuchtendes Beispiel gelingender Inklusion. Dafür legt sich der Verein voll ins Zeug.“ So umschreibt das Vorstandsteam – der Vorsitzende Dr. Martin Frädrich, die stellvertretende Vorsitzende Maren Gehrmann und die Schatzmeisterin Isabelle Eulenstein – die Triebfeder des Engagements.

Neben der Förderung einzelner Kursteilnehmer will der Verein den Pferdehof auch unmittelbar fördern. „Vom Steigbügel bis zum Hallenboden – alles, was zu dem hohen Niveau der Reitangebote beiträgt“, schreibt der Verein in seinem Flyer und auf seiner Homepage (www.fopsev.de).

Auch Betriebe sowie Einzelpersonen möchte der Verein zum Vereinsbeitritt (Jahresbeitrag 25 Euro) und zum Spenden animieren.

Das Motto lautet: „Helfen Sie uns, die Pferde am Laufen zu halten, und damit den Menschen, die sie tragen!“