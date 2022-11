Diakonie Stetten: Reitspaß für geflüchtete ukrainische Kinder auf dem Pferdehof

Schnell füllte sich der Hof in der Hartstraße in Stetten mit strahlenden Gesichtern und fröhlichem Lachen. Neun Flüchtlingskinder aus der Ukraine, im Alter von sieben bis 16 Jahren, besuchten zum ersten Mal den Pferdehof der Diakonie Stetten. Die Kinder und Jugendlichen leben gemeinsam mit ihren Familien in der eingerichteten Unterkunft in der Sporthalle der Haldenschule in Rommelshausen.

Der Förderverein Pferdehof am Schlossberg hat die Mädchen und Jungen eingeladen, bei einer Schnupperstunde die Therapiepferde näher kennenzulernen und erste Erfahrungen im Umgang mit den Tieren zu machen. Das Kernener Sozialamt stellte den Kontakt zu den Kindern her. Der Verein setzt sich seit rund einem Jahr dafür ein, Reittherapie für Menschen mit Behinderung finanziell und ideell zu unterstützen.

Für manche Kinder der erste Kontakt mit Pferden

Die Kinder müsse man langsam an „das Geschehen“ heranführen, sagte Martin Frädrich. „Es darf nicht überfordern“, fügte der Vorsitzende des Fördervereins hinzu. Immerhin sei die Veranstaltung für manche der Besucher der erste Kontakt zu Pferden. Umso besser, dass „Wirbel“, „Vladi“ und „Nemi“, öfter mit Schulklassen in Kontakt sind und darum auch an Kinder gewöhnt seien, fand Martin Frädrich. Die „Ruhe und Gelassenheit der Tiere“ übertrage sich auf die Anwesenden.

Zuerst durften die Teilnehmer gemeinsam und unter der Anleitung der Mitarbeiter des Pferdehofes die Tiere striegeln und bürsten – auch das Hufeauskratzen gehörte dazu. Für die Verständigung zwischen den Anwesenden sorgte eine Dolmetscherin, die die Kinder und Jugendlichen bereits aus der Unterkunft kannte. Sehr vorsichtig nahmen die Mädchen und Jungen die Bürsten entgegen und fuhren langsam über das Fell der Pferde. Mit der Zeit wurden die Teilnehmer sicherer im Umgang mit den Tieren und gingen selbstständig um diese herum, um sie zu pflegen.

Die Mitarbeiter des Hofes erklärten weniger in Worten, wie man mit Wirbel, Vladi und Nemi umgehen müsse. Sie führten es den Kindern vor. Achtsam beobachteten die Kinder und Jugendlichen jede Bewegung der Mitarbeiter und gaben sich Mühe, es ihnen gleichzutun.

Zum ersten Mal geritten

Nachdem die Pferde vorbereitet waren, ging es in die Reithalle. Doch ehe sie auf das Tier steigen und reiten durften, wurden die Pferde in der Halle von den Kindern und Jugendlichen einige Runden geführt. Einer von ihnen war Avraam Stepanov. Der Junge hatte „besonders Spaß“ bei dem Termin, wie die Dolmetscherin Anja beim Gespräch mit unserer Redaktion ins Deutsche übersetzte. Es sei das erste Mal in seinem Leben, dass Avraam geritten sei. „Sehr gerne“ wolle er öfter zu dem Reiterhof kommen, sagte er.

Für ein weiteres Pferd sind Spenden notwendig

„Es tut ihnen gut, hier zu sein – zwischen der Natur und den Tieren“, sagte Martin Frädrich. Jedoch sei die Umsetzung oft ein Problem. Die Schnupperstunde war aufgrund der Herbstferien möglich. Im Regelbetrieb gebe es zu wenig Therapiepferde, um das therapeutische Reitangebot für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine zu ermöglichen. „Wenn es genug Spenden gibt, möchten wir ein weiteres Pferd speziell für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine kaufen“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins.

Die Schnupperstunde für die ukrainischen Flüchtlingskinder wurde unter anderem durch die Beteiligung der Bürgerstiftung Kernen möglich. Sie finanzierte die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte übernahm der Förderverein selbst, allerdings sei dieser genauso auf Spenden angewiesen, sagte Frädrich. Infos über den Förderverein gibt es online unter www.fopsev.de.