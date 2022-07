Diakonie Stetten zu Gast bei Prüftechnik-Spezialisten Tekon aus Kernen

Einen besonderen „Schafftag“ erlebten Mitarbeitende mit Behinderung aus den Remstal-Werkstätten der Diakonie Stetten beim Prüftechnik-Spezialisten Tekon. Sie durften sich den Betrieb ansehen und erleben, was und wie bei der Firma Tekon gearbeitet wird. Es wurde gemeinsam gegrillt und Eis gegessen, und bei einer Partie Tischtennis ließ man den Tag ausklingen.

Menschen mit Behinderung verschafften sich Eindruck vom Arbeitsablauf

Bereits fünfmal hat sich die Firma Tekon im Rahmen eines Schafftags für Menschen mit Behinderung in der Diakonie Stetten engagiert und einmal auch schon beim Sommerfest der Diakonie Stetten mitgeholfen. In diesem Jahr gab es einen Schafftag mal anders: Das Team der Firma Tekon lud eine Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Behinderung aus den Remstal-Werkstätten auf das Firmengelände ein, um den Betrieb zu besichtigen und einen Eindruck von der Arbeit bei Tekon zu bekommen.

13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gartenpflegegruppe „Grünwerk“ aus den Remstal-Werkstätten in Waiblingen waren gemeinsam mit ihren Betreuern zu Besuch. Begrüßt wurde die Gruppe mit einem kleinen Grillfest, vorbereitet von Mitarbeitenden der Firma Tekon. Anschließend brachte ein Eiswagen Eis für alle. So gestärkt, ging es dann zur Führung über das Betriebsgelände. Die Mitarbeitenden der Werkstätten hatten viele Fragen, zum Beispiel: „Was macht ihr den ganzen Tag, sitzt ihr den ganzen Tag am Schreibtisch? Wir sind ja den ganzen Tag draußen.“ Jörg Riehle, Geschäftsführer von Tekon Prüftechnik Gm

bH, versuchte, gemeinsam mit rund 20 Beschäftigten der Firma alle Fragen zu beantworten. Zum Ausklang wurde gemeinsam Tischtennis gespielt.

"Schafftag" ist Projekt der Diakonie

„Es war eine schöne Erfahrung, auch einmal Gastgeber für eine Gruppe aus der Diakonie Stetten sein zu dürfen. Und beim nächsten Schafftag sind wir gerne wieder dabei“, sagte Jörg Riehle zum Abschied.

Beim „Schafftag“ der Diakonie Stetten engagieren sich traditionell Mitarbeitende aus Unternehmen der Region für Menschen mit Handicaps im Rahmen eines sozialen Arbeitseinsatzes. „Sie leisten“, so heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie, „einen sinnvollen gemeinnützigen Beitrag und können dabei selbst wertvolle Erfahrungen sammeln.“ Der Begriff Inklusion wird auf diese Weise erleb- und erfahrbar.

Weitere Informationen zum Schafftag erhalten interessierte Firmen aus der Region bei Jelena Fazio, Ansprechpartnerin der Diakonie Stetten für Unternehmenskooperationen, unter Telefon 0 71 51/9 40-22 29 oder E-Mail an: jelena.fazio@diakonie-stetten.de