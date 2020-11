Der Grillwagen glänzt in frischer schwarzer Folierung, das Logo der Sportgaststätte Fairplay prangt in flammenden Farben auf den Seiten. Auch im neuen Innenleben setzt sich das Feuer-Motto fort: Der Boden und die Rückwand sind mit entsprechendem Foto-Druck gestaltet. „Es soll schließlich auch nach was aussehen“, findet Betreiber Ralf Kobald. Der Wirt des Fairplays hat den Wagen in wochenlanger Handarbeit selbst umgebaut. Für ihn hängt die Zukunft seiner Gaststätte in der Kelterstraße von