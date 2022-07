Ein Leben für die Gemeinde Kernen: Rita Hackh geht in den Ruhestand

Rita Hackh wartet auf uns beim Café Merlin, neben sich ein Döschen mit Schlüsseln. Viel Zeit hat sie nicht, dann das Schnelltestzentrum zieht gerade vom Pavillon in den neuen Testcontainer um. Auch mehrere Wochen nach ihrem offiziellen Renteneintritt kommt ihr in Kernen noch eine Schlüsselrolle zu. 1981 hat die heute 64-Jährige bei der Gemeindeverwaltung angefangen, damals noch im Hauptamt. Während ihrer Zeit als Vorzimmerdame hat sie vier Bürgermeister jeden Tag bei ihrer Arbeit unterstützt.

Empfänge organisiert, Projekte geleitet

„Da läuft unheimlich viel zusammen“, beschreibt Rita Hackh ihren Aufgabenbereich als Vorzimmerdame der Kernener Bürgermeister. Gerade bei einer Gemeinde wie Kernen könne man das nicht als Sekretärstätigkeit beschreiben: „Es ist wirklich eine Assistenz.“

In den vergangenen vier Jahrzehnten habe sie unzählige Empfänge organisiert und sei regelmäßig auch für größere Projekte verantwortlich gewesen. Aus ihrer ursprünglichen Position im Hauptamt habe sich außerdem einiges an Sachbearbeitung ergeben: „Ich habe viele Aufgaben mitgenommen ins Vorzimmer.“

Eine Vorzimmerdame braucht ein dickes Fell

Es seien gerade diese Vielseitigkeit und die Gestaltungsmöglichkeiten bei den verschiedenen Projekten, die ihren Beruf für sie so besonders machen. „Man wirkt ausgleichend, nach außen und nach innen.“ Und natürlich gehe es manchmal auch darum, „den Chef zu beschützen.“ Denn wer in Kernen auf dem Rathaus anruft und den Bürgermeister sprechen will, ist meistens direkt auf ihrem Apparat gelandet.

Ein dickes Fell brauche man da schon, räumt Rita Hackh ein. Aber meistens sei es ihr gelungen, auch den aufgebrachtesten Anrufer zu besänftigen. „Ich bleibe dann höflich und freundlich“, sagt Hackh. So ließen sich die meisten Anrufer beschwichtigen. Schön sei es, wenn sich dann am Telefon gleich eine Lösung finden ließe. Das gehe aber natürlich nicht immer sofort. „Der Bürgermeister kann sich nicht immer um alles kümmern“, sagt Rita Hackh.

Gestrandeter Bürgerin am Flughafen geholfen

An einen bestimmten Anruf erinnert sie sich bis heute: Eine Frau aus Kernen habe ganz verzweifelt vom Flughafen in Frankfurt angerufen. „Da gab es ein Problem mit dem Pass“, erzählt die 64-Jährige. Damit die Frau ihre Reise fortsetzen konnte, hätte man im Rathaus alle Hebel in Bewegung gesetzt und so schnell wie möglich die Meldebescheinigung der Bürgerin dem Flughafen per Mail zukommen lassen. Als die Frau von ihrer Reise zurückgekehrt sei, sei sie mit einem kleinen Geschenk beim Rathaus vorbeigekommen und habe sich bedankt.

„Es sind eben mehr die kleinen Dinge“, sagt Rita Hackh. Mit allen vier Bürgermeistern sei sie gut ausgekommen, zu den Schwächen und Stärken der einzelnen möchte sie sich nicht äußern. Das sei einfach nicht fair, findet sie: „Ich bin mit allen gut ausgekommen.“

Weiterhin einen Tag im Rathaus

Insgesamt habe sie das Arbeitsklima in der Kernener Verwaltung immer als sehr angenehm empfunden. „Das macht es für mich aus, die fröhlichen Kontakte. Ich mag einfach Menschen.“

Rita Hackh ist in Rommelshausen geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Schulabschluss sei sie zwar ein paar Jahre weg gewesen, dann aber wieder gerne in ihre Heimatgemeinde zurückgekehrt. „Ich bin hier sehr verwurzelt.“ Besonders schön findet sie es auch, dass auch ihre Kinder weiterhin in Kernen wohnen - nämlich nur ein paar Häuser weiter. Für die kommenden zwei Jahre wird Rita Hackh dem Rathaus noch nicht endgültig den Rücken kehren: Einen Tag die Woche arbeitet sie weiterhin im Vorzimmer, außerdem betreut sie von Gemeindeseite die Schnellteststation, die von der Fellbacher Stadt-Apotheke betrieben wird.

Projekt Bürgerhaus: Dabei seit Beginn der Planung

Was die Verwaltung in den vergangenen zwei Jahren Pandemie alles in Bewegung gesetzt habe, um gegen die Ausbreitung des Virus anzukämpfen, mache sie schon ein bisschen stolz. Deswegen sei es ihr persönlich auch so wichtig, dass das Kernener Testzentrum erst einmal fortbesteht.

Als besondere Projekte, bei denen sie mitgewirkt hat, bleiben der 64-Jährigen außerdem der Umbau der beiden Keltern in Rommelshausen und Stetten, der Empfang zum 80. Geburtstag von Altbürgermeister Günter Haußmann und natürlich die Planung und schließlich Einweihung des Kernener Bürgerhauses in Erinnerung. „Das war schon ganz großer Bahnhof“, sagt Rita Hackh, von den ersten Planungsschritten über die Grundsteinlegung, dem Richtfest und dem großen Fest zur Eröffnung. „Da wurde die ganze Straße bespielt“, erzählt die 64-Jährige.

Einfach mit dem Wohnmobil losfahren

So richtig im Ruhestand angekommen ist Rita Hackh noch nicht. Immerhin verbringt sie immer noch viel Zeit im und um das Rathaus, insgesamt gebe es eigentlich immer etwas zu tun: „Der Tag ist eigentlich gut gefüllt.“ Aber es sei schon ein Luxus, den Tag ganz gemütlich mit einem Frühstück und der Zeitung zu beginnen. Ansonsten möchten sie und ihr Mann sich die Zeit nehmen, einfach mal mit dem Wohnmobil loszufahren in den Norden.