Selina Henrich ist auf dem Weg zur Postfiliale in Stetten. Sie will dort ein Paket abgeben – steht aber wie viele Stettener vor verschlossener Tür. Seit dem 29. März ist die Post in der Seedammstraße „aufgrund unvorhergesehener Personalausfälle geschlossen“, sagt eine Pressesprecherin der Deutschen Post.

Es kommt noch dicker: Die Filiale solle bis zum 30. Mai geschlossen bleiben, so die Sprecherin. Das bedeutet: Acht Wochen lang können in Stetten keine Postgeschäfte erledigt werden.