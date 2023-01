Enorme Nachfrage bei "Zida Remstal" in Kernen: Von der Hausarzt-Praxis zum Gesundheitszentrum

Sie haben renoviert, umstrukturiert und neue Mitarbeiter eingestellt. Und eine Hausarztpraxis in ein Gesundheitszentrum verwandelt. „Wir sind stark gewachsen“, sagt Dr. Marco Codagnone. Gemeinsam mit Dr. Gregor Weisser führt er seit April 2022 die Praxis „Zida Remstal“ in Kernen. Geplant war ursprünglich, dass drei weitere Ärzte das Medizinerduo in Rommelshausen unterstützen. Nun sind insgesamt acht Ärzte zum Team dazugestoßen. Hinzu kommen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die braucht es auch, wenn man einen Blick in das Angebotsspektrum der Praxis wirft. Wie der Name „Zida Remstal“ schon sagt – was ausgeschrieben für Zentrum für Innere Medizin, Diabetologie und Arbeitsmedizin steht –, hat die Praxis drei verschiedene Schwerpunkte.

Die Hausarztpraxis nimmt keine Patienten mehr auf

Die Nachfrage sei enorm. In der Hausarztpraxis ist die Patientenkartei bereits voll. „Wir nehmen keine Patienten mehr auf“, sagt Gregor Weisser. Seit der Übernahme der Praxis von Dr. Hartmut Mall, der in Rente gegangen ist, habe sich die Anzahl der Patienten deutlich erhöht. Dies sei aber nur möglich, so Gregor Weisser, weil nun drei Ärzte hier im Einsatz sind. Im Herbst soll die Praxis weitere Unterstützung bekommen. Die beiden Ärzte wollen dann eine Weiterbildungsassistentin einstellen.

Außerdem gibt es jedes Jahr einen Ausbildungsplatz in der Praxis. „Für September haben wir schon eine Auszubildende“, sagt Marco Codagnone. In der Diabetologie hat die Praxis noch Kapazitäten für neue Patienten. Ein Grund sei, dass das Angebot noch nicht weit über Kernen hinaus bekannt sei. „Die allermeisten Patienten kommen aus einem Zehn-Kilometer-Radius hier in der Umgebung.“

Neues Angebot in der Arbeitsmedizin: Psychologische Hilfe mit Notfall-Hotline

Auch in der Arbeitsmedizin „gibt es viel zu tun“, sagt Marco Codagnone. Immerhin betreuen die Mediziner über 80 Betriebe – auch über den Rems-Murr-Kreis hinaus. So sind sie im Raum Stuttgart sowie im Ostalbkreis tätig. Weil sechs der acht Ärzte für diesen Schwerpunkt tätig sind, können noch weitere Betriebe in die Kartei der Praxis aufgenommen werden.

Mit diesem Fachbereich füllen die beiden Ärzte eine Lücke in der Region. „Es gab schon immer einen Mangel an Betriebsärzten“, sagt Marco Codagnone. Zwei Drittel der Ärzte seien über 50 Jahre alt. Dementsprechend gehen auch viele in Rente. „Da fallen viele Firmen an.“ Zum anderen werden Themen wie Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit immer relevanter in Unternehmen, ergänzt sein Kollege.

Das bisherige Angebot für die Arbeitsmedizin soll schon bald erweitert werden – und zwar mit dem Employee Assistance Program (EAP). Ab März bietet „Zida Remstal“ für die zu betreuenden Unternehmen mit diesem Programm eine externe Mitarbeiterberatung zum Thema mentale Gesundheit an. Das Angebot besteht aus einem Stamm an Psychologen und psychologischen Beratern, die Vorträge halten oder eine Notfall-Hotline anbieten. „Für den Fall, wenn akute Probleme auftreten“, sagt Gregor Weisser.

Die Notwendigkeit einer schnellen, psychologischen Hilfe sieht er darin, dass Wirbelsäulen-Beschwerden als typische Berufskrankheit von psychischen Problemen abgelöst worden sind. Und dass Betroffene meist lange auf professionelle Unterstützung warten müssen: „Die Wartezeiten sind einfach zu lange und nicht mal die Kassenärztliche Vereinigung kann bei der Vermittlung von Terminen weiterhelfen.“

Wie die Ärzte mit dem Fachkräftemangel umgehen

Wie viele andere Praxen auch bleibt „Zida Remstal“ nicht vom Fachkräftemangel verschont. Deshalb setzen Marco Codagnone und Gregor Weisser auf andere Strategien, um das Problem in den Griff zu bekommen. Beispielsweise durch Unterstützung im Praxismanagement. „Um das medizinische Personal zu entlasten“, sagt Gregor Weisser.

Aktuell sucht die Praxis noch eine medizinische Fachangestellte. „Wir versuchen, das Arbeitsumfeld und die Arbeitszeiten so attraktiv wie möglich zu gestalten“, sagt Marco Codagnone. Sowohl Teil- als auch Vollzeit sei möglich, außerdem gebe es viele Weiterbildungsmöglichkeiten durch das breite Spektrum der Praxis. „Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die in der Arbeitsmedizin und in der Hausarztpraxis arbeitet“, sagt er.

Damit sich Patienten besser über die einzelnen Angebote der Praxis informieren können, wird die Homepage von „Zida Remstal“ bald neu strukturiert. „Wenn man Diabetes und Waiblingen in der Suche eingegeben hat, werden wir nicht angezeigt“, sagt Gregor Weisser. Das solle sich bald ändern. Weil sie in den vergangenen zehn Monaten eine rasante Entwicklung durchlebt haben, wollen die beiden Gründer der „Zida Remstal“ erst mal nicht weiter expandieren. Der Fokus liege unter anderem darauf, Abläufe zu verbessern, sind sich die beiden Ärzte einig.

Obwohl sie viele Jahre im Klinikum Stuttgart gearbeitet haben, vermissen die beiden Mediziner den Klinikalltag nicht. Zum einen, weil sie Entscheidungen direkt und unkompliziert treffen können. „Das hat in der Klinik manchmal Monate gedauert“, sagt Gregor Weisser. Jetzt sei der Stapel an Bürokratie für die niedergelassenen Ärzte zwar auch nicht wenig, aber sie machen ihren Job gerne, Überstunden inklusive. „Aber es wird von Monat zu Monat besser“, ergänzt Marco Codagnone.

Ihre Praxis führen sie weitestgehend papierlos. Alle Abläufe funktionieren digital, über den Computer oder Tablets. „Kugelschreiber haben wir noch, falls wir etwas unterschreiben müssen“, sagen die beiden Mediziner schmunzelnd.