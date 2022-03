Das „Fahrrad-Schild“ auf der Grünfläche vor der Agip-Tankstelle in Rommelshausen wurde von Unbekannten zerstört. „Da wurde wohl jemand durch das Schild sehr wütend“, schreibt ein Leser am Sonntagmittag unserer Redaktion und hängt das Foto an.

{element}

Wie bereits berichtet, schienen Fahrradenthusiasten in Kernen die steigenden Spritpreise zum Anlass genommen zu haben und machten mit dem Schild darauf aufmerksam, wie viel Radeln pro Kilometer kostet: 0,00 Euro (abgesehen von