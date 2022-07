Fast wie vor Corona: Erste Bilanz vom Stettener Straßenfest

Das Stettener Straßenfest ist nach langer, pandemiebedingter Pause wieder zurück. Und gefühlt war alles fast wie vor Corona: Seit Freitag brutzeln und zapfen die Ehrenamtlichen der örtlichen Vereine an ihren Ständen, um ihre Gäste zu verpflegen. Dazu kommt Livemusik von der Bühne – wie etwa am Freitagabend mit Clou Simon, der als „ungekrönter König von Gran Canaria“ gefeiert wird, und der Band „Schlager-Café“. Die Eröffnung war eine Premiere für Bürgermeister Benedikt Paulowitsch: „Es war mein erstes Straßenfest, obwohl ich schon zweieinhalb Jahre hier bin.“ Vielen Besuchern sei die Freude darüber anzumerken gewesen, dass solche Feste wieder stattfinden können. Entsprechend heiter und gelassen war die Stimmung, auch wenn sich diesmal zwei Vereine weniger beteiligten als vor der Pandemie – diesmal waren es acht.

Keine besonderen Zwischenfälle

Viele Jugendliche und Teenies waren vor Ort. Als weiteres Zeichen für einen guten Besuch kann wohl gewertet werden, dass die Vorräte an manchen Ständen fast zur Neige gingen. Von Auswüchsen wie zuletzt beim Schwaikheimer Fleckenfest hat der Rathauschef bis Sonntagmittag dennoch nicht zu berichten. Auch dem zuständigen Polizeipräsidium in Aalen sind bislang keine nennenswerten Vorkommnisse bekannt. Ebenso Andreas Wersch von der Feuerwehr, der am Freitag die Festaufsicht hatte und auch am Samstag bis zum Ende unterwegs war: "Bei uns ist die Welt in Ordnung. Es ist ein einfach schönes Analog-Fest nach den ganzen Digital-Veranstaltungen."

Für den traditionell recht entspannten Sonntagnachmittag stehen die Auftritte des Handharmonika-Orchesters aus Stetten und der Showtanzgruppe der Tanzschule „Fun and Dance“ aus Waiblingen auf dem Programm. Den Festausklang bestreitet wie immer der Musikverein Stetten von 18 Uhr an.