Spaß, sportlich in Aktion sein, gemeinsam zu malen und zu basteln, steht jedes Jahr beim Ferienprogramm der evangelischen Kirche in Stetten auf dem Plan. Das Waldheim wandelt sich immer wieder in eine andere Spielfläche.

Motto des Feriendwaldheims: "Saul und David"

Das diesjährige Motto lautet: „Saul und David“. An sechs Tagen lernen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren biblische Geschichten spielerisch kennen. Sie erkunden gemeinsam die Natur, unternehmen Ausflüge und