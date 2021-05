Kernen-Rommelshausen.

Zu einem Einsatz an einem Wohnhaus im Amselweg in Rommelshausen musste am Sonntagabend die Feuerwehr ausrücken. Bewohner eines Sechs-Familien-Hauses hatten gegen 21.15 Uhr eine Rauchentwicklung und ein möglicher Kellerbrand gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Kernen und Fellbach waren mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Aus Fellbach stand die Drehleiter bereit. Für alle Fälle kam auch der Rettungsdienst hinzu.

