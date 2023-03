Feuerwehr Kernen: Paul Novokhatskiy ist neuer Abteilungskommandant in Stetten

Die Abteilung Stetten der Freiwilligen Feuerwehr Kernen hat eine neue Leitung: Paul Novokhatskiy ist der neue Kommandant. Wer ist der 31-Jährige, der in die Fußstapfen von Andreas Wersch tritt und nach 26 Jahren die Verantwortung als Abteilungskommandant in Stetten übernimmt?

In Wladiwostok geboren und in Albbruck aufgewachsen

Den Weg zur Feuerwehr fand Paul Novokhatskiy in jungen Jahren. „Ich war mit zwölf bei einem Freund zu Besuch und sein Vater war damals Kommandant von der Werkfeuerwehr im Ort“, sagt der 31-Jährige, der in Wladiwostok geboren und in Albbruck im Landkreis Waldshut aufgewachsen ist. Sein Kumpel sei damals bei der Jugendfeuerwehr aktiv gewesen und habe ihn eingeladen, sich ein eigenes Bild von der Feuerwehr zu machen. „‘Hey, komm doch einfach mal mit, schau dir das mal an’“, soll der Freund gesagt haben.

Seit 2004 der Feuerwehr treu geblieben

Ohne zu wissen, dass die Feuerwehr eines Tages eine so große Rolle in seinem Leben einnehmen wird, folgte Paul Novokhatskiy der Einladung. Die Feuerwehr weckte großes Interesse bei ihm. „Seither bin ich dann am Ball geblieben“, sagt der Stettener Abteilungskommandant. Im Jahr 2004 stieg er bei der Jugendfeuerwehr in Albbruck ein, kam fünf Jahre später in die Einsatzabteilung, durchlief die klassischen Ausbildungen und Lehrgänge, „wie Atemschutzmaschinist und Jugendgruppenleiter“, erklärt Paul Novokhatskiy.

Berufsbedingt zog er im Jahr 2016 nach Stetten und engagierte sich einige Monate später bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kernen. Zwei Jahre später absolvierte er den Gruppenführerlehrgang auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und war – seit September 2021 – bis zu seiner Wahl zum Abteilungskommandanten der Stellvertreter von Andreas Wersch.

Neuwahl und Ehrungen bei der Abteilungsversammlung in Stetten

Bei der vergangenen Abteilungsversammlung der Feuerwehr Kernen, Abteilung Stetten, Anfang Februar wurde Novokhatskiy zum Stettener Kommandanten gewählt und hat auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend (2. März) grünes Licht vom Gremium für sein Amt erhalten.

Bei der Abteilungsversammlung wurden neben der Wahl des Kommandanten auch Feuerwehrleute für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet: Joachim Leidig, Mathias Gaiser und Florian Michalke wurden jeweils für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst geehrt. Vertreten wird Paul Novokhatskiy künftig von Florian Michalke, dem Geräteführer und Kernens erstem Berufsfeuerwehrmann.

Paul Novokhatskiy ist Berufsausbilder für den Bereich Elektrotechnik und arbeitet in Stuttgart-Zuffenhausen bei einem Maschinenbauhersteller. Außerdem ist der staatlich geprüfte Techniker für Automatisierungstechnik IHK-Prüfer in Stuttgart für den Bereich Mechatronik. Der 31-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.

Zu seinen Hobbys gehören: Familie, Freunde, Feuerwehr und Fußball

Auch wenn die Feuerwehr sein größtes Hobby ist und neben seiner Familie und seinen Freunden den größten Platz in seinem Leben einnimmt, interessiert sich Paul Novokhatskiy auch für Fußball. Darüber hinaus sei er früher Autocross gefahren.

Die Freiwillige Feuerwehr Kernen freut sich über neue Gesichter. Auch Quereinsteiger seien willkommen, so Paul Novokhatskiy. „Wir sind immer froh, wenn sich jemand bei uns meldet.“ Weitere Infos gibt's unter www.feuerwehr-kernen.de.