Feuerwehr Kernen rettet in Stetten Katze vom Baum (15.7.)

Eine schwarze Katze in etwa acht Metern Höhe auf einem Baum fiel laut Pressemitteilung der Feuerwehr Kernen den Nachbarn in der Hartstraße in Stetten schon seit mindestens Donnerstagabend auf. Als die Katzendame auch noch am Freitag verängstigt auf dem hohen Ast saß, verständigten sie die Polizei. Diese wiederum alarmierte um 16.32 Uhr die Feuerwehr.

Nun stellte sich die Lage laut der Feuerwehr aufgrund der Topografie und des Baumbewuchses nicht gerade einfach dar. „Ein erster direkter Rettungsversuch scheiterte, da die Katze ihrem vermeintlichen Retter entwich, den Baum wechselte und noch höher kletterte.“ Die Feuerwehr baute daraufhin einen Leiterweg und versuchte, das Tier in Ruhe zu lassen und mit Katzenfutter anzulocken. Als auch das scheiterte, wurde auf den Baum geklettert, die Katze mit einem Sack eingefangen und sicher zu Boden gebracht. Wem das sichtlich hungrige Tier gehört, ist unbekannt.