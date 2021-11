Ins Seniorenheim Haus Edelberg ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen (16.11.) gegen 8.30 Uhr gerufen worden. Dort löste eine angebrannte Toastbrotscheibe im Toaster den Alarm aus. Wie Kommandant Andreas Wersch mitteilt, konnte die Ursache für den Alarm, „man spricht hier von einem Täuschungsalarm“, so Wersch, schnell gefunden werden, so dass die Anlage zurückgestellt werden konnte.

Die Feuerwehr Kernen war mit vier Fahrzeugen vor Ort sowie die Feuerwehr Fellbach mit dem