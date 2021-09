Bei einem Maschinistenlehrgang am Wochenende ist an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung etwas kaputtgegangen – Florian Michalke hat sich gleich am Montagmorgen darum gekümmert und die Ausrüstung repariert. Auch, als der Bauhof eines Morgens ein Wespennest auf einem öffentlichen Spielplatz entdeckt hat, war er wenig später vor Ort und hat das Nest sicher entfernt.

„Das machen wir aber nur, wenn es um öffentliche Plätze geht und Gefahr im Verzug ist“, erklärt der Gerätewart.