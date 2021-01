Am Montag um 10.21 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Kernen im Remstal zu einem Einsatz in der Langen Straße in Stetten gerufen worden: In einer Hofeinfahrt brannte ein Auto. „Es war kein Elektro-Brand“, informiert Feuerwehrkommandant Andreas Wersch auf Nachfrage unserer Zeitung. Der schon etwas ältere Ford Fiesta habe aufgrund einer defekten Benzinleitung Feuer gefangen.

Die Fahrerin sei mit dem Auto gerade aus der Werkstatt gekommen und habe auf der Fahrt bemerkt, dass es nach