Bereits der Opa von Christian und Reiner Merz war Landwirt und verdiente sein Brot durch den Obst- und Weinbau. „Mein Opa ist aber aus dem Krieg nicht zurückgekommen“, sagt Christian Merz, „da war meine Oma mit vier kleinen Kindern allein.“ Den Betrieb übernahm der älteste Sohn – der Vater von Christian und Reiner Merz. Im Jahr 1965 stellte er auf Gemüsebau um. Die Familie Merz ist an ihrem jetzigen Standort in der Seestraße seit 1980. „Wir waren in Rommelshausen im Ort drin“, erzählt er,