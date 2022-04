In der evangelischen Kirchengemeinde in Kernen wird künftig ein grüner Hahn zu sehen sein – und zwar in Form einer Plakette. Der sogenannte „Grüne Gockel“ ist ein Siegel der Evangelischen Landeskirche. Es steht für die Methode des „Umweltmanagements“, welches in der Kirchengemeinde umgesetzt wird.

„Wir wollen unseren Kirchenalltag und unsere Gemeindearbeit ökologischer und nachhaltiger gestalten“, schreibt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen auf ihrer Homepage. Für das