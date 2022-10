Grünes Licht für Altenpflegeheim mit 45 stationären Pflegeplätzen in Stetten

Die Diakonie Stetten plant, ein Altenpflegeheim mit 45 stationären Pflegeplätzen zu bauen. Für das Vorhaben soll die bestehende Textilwerkstatt auf dem Schlossberg 12 abgebrochen werden. Der Technische Ausschuss des Kernener Gemeinderats hat die Bauvoranfrage der Einrichtung für Menschen mit Behinderung einstimmig abgesegnet.

„Das ist ein Herzenswunsch dieses Gemeinderates“, sagte Bauamtsleiter Peter Mauch zu dem Vorhaben, das er in der vergangenen Sitzung als „wichtiges, tolles Projekt“ bezeichnete. Seit Jahren habe es dazu bereits „viele Ansätze“ gegeben.

Variante 1: Drei Pflegegeschosse mit je 15 Bewohnerzimmern

Zwei Varianten für das Projekt wurden dem Gremium vorgelegt. Die Variante 1 sieht ein dreigeschossiges Gebäude mit Erd-/Untergeschoss vor. Der Neubau soll demnach 52,7 Meter lang, 17,8 Meter tief und 271,5 Meter hoch sein. Das Altenpflegeheim wäre im Bereich des abzubrechenden Gebäudes zu errichten und von der Seedammstraße aus zugänglich. Die Anlieferung wäre über das Diakonie-Gelände möglich, wo auch die Stellplätze für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen sollen. In dem Neubau der Variante 1 sind der Gemeindeverwaltung zufolge drei Pflegegeschosse mit je einer Wohngruppe (je 15 Bewohnerzimmer) vorgesehen. „Die Pflegezimmer sollen schwerpunktmäßig zur Seedammstraße hin orientiert sein“, so die Verwaltung.

Variante 2: Zwei Pflegegeschosse mit je zwei Wohngruppen

Im Gegensatz zur Variante 1 soll der Neubau der Variante 2 kein Erdgeschoss haben. Während der Eingang bei der Variante 1 etwas unter dem Niveau der Seedammstraße liegt, setzt der dreigeschossige Neubau der Variante 2 an das Straßenniveau der Seedammstraße direkt an. Vorgesehen sind zwei Pflegegeschosse mit je zwei Wohngruppen, bei denen die Pflegezimmer in Richtung Seedammstraße und Diakonie-Gelände hin orientiert sein sollen. Das Gebäude soll 65,4 Meter lang, 18,1 Meter tief und 270,2 Meter hoch sein. Das Altenpflegeheim würde im Vergleich zur anderen Variante über die abzubrechende Textilwerkstatt hinausgehen und etwas in den östlichen Bereich des Schlossparks hineinragen. Allerdings sei dies der Gemeindeverwaltung zufolge „nicht negativ zu beurteilen, da in diesem Bereich des Schlossparks bislang die großen Müllcontainer aufgestellt sind“.

Unterschied in der Gebäudelänge und -höhe sowie Raumaufteilung

Der Unterschied zwischen den beiden Plänen besteht der Verwaltung zufolge primär in der Gebäudelänge und -höhe. Eine weitere Unterscheidung liege in der inneren Raumaufteilung, so die Gemeindeverwaltung. Auch die Variante 2 sieht einen Zugang von der Seedammstraße aus vor.

Bettina Futschik, Fraktionsvorsitzende des Parteifreien Bündnisses (PFB), erkundigte sich in der Sitzung, welche der beiden Versionen die Diakonie Stetten favorisiere. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung sei ergebnisoffen, antwortete der Kernener Bauamtsleiter Peter Mauch. Da sich beide Varianten der Gemeindeverwaltung zufolge dem Kontext der Seedammstraße/Schlossberg einfügen, hat das Gremium einstimmig sein Einvernehmen für beide Varianten erteilt.

Sind Seniorenwohnungen im Altenpflegeheim vorgesehen?

SPD-Gemeinderätin Ingrid Möhrle erkundigte sich in der Sitzung, ob bei dem Vorhaben Seniorenwohnungen vorgesehen seien. „Das ist ein klassisches Pflegeheim, eine stationäre Pflege ohne angeschlossene betreute Wohnungen“, antwortete der Technische Beigeordnete Peter Mauch auf die Frage der Rätin. „Wenn man betreutes Wohnen anbieten wollte, bräuchte man weitere Fläche.“

Ratsmitglied Erich Ehrlich (Unabhängige Freie Wähler) äußerte Bedenken hinsichtlich der Veranstaltungen im Schlosspark der Diakonie, die möglicherweise die Bewohner des künftigen Altenpflegeheimes stören könnten. „Ich persönlich denke, dass es ein guter Standort ist“, entgegnete Peter Mauch, „auch vor dem Hintergrund, dass er eben auch direkt an das Veranstaltungsgelände angrenzt.“ Aus seinem persönlichen, familiären Umfeld wisse er, dass „alte Menschen“ froh seien, „wenn da Leben ist, wenn da gespielt wird“, sagte der Technische Beigeordnete. „Wenn es funktioniert, ist es prima“, sagte UFW-Gemeinderat Erich Ehrlich.